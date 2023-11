Meteo, Sottocorona: la "coincidenza" innesca l'ondata di maltempo, cosa accadrà

30 novembre 2023 a

"Molte precipitazioni al Nord, meno al Centro, molto meno al Sud": queste le previsioni di Paolo Sottocorona per i prossimi giorni. Il noto meteorologo di La7 ha spiegato, questa mattina, che proprio oggi "sono arrivate quelle nuvole che ieri avevamo visto affacciarsi dall'Atlantico". Per quel che riguarda le previsioni meteo della giornata di oggi, giovedì 30 novembre, ci saranno "precipitazioni estese, almeno moderate al Nord", che diventeranno "intense" tra Liguria e alta-Toscana. L'esperto ha sottolineato, inoltre, che l'aria fredda nel Settentrione non arriva "dall'Atlantico", ma è aria fredda che staziona da un po' in quell'area.

Attese, poi, "nevicate anche a quote basse, non portate dalle precipitazioni ma dalle temperature del Nord", ha proseguito Sottocorona. Che ha aggiunto: "L'Atlantico ci ha messo le precipitazioni e il Nord le temperature: è questa la coincidenza". Parlando del Centro e del Sud, invece, il metorologo ha detto: "Piogge moderate anche al Centro, soprattutto sulle zone interne, molto meno al Sud".

Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 1 dicembre, è prevista invece un'intensificazione del maltempo "soprattutto al Nord" perché "si estende la zona con precipitazioni e va a prendere le zone alpine, gran parte della Lombardia, del Trentino Alto Adige e del Veneto con fenomeni molto intensi. Maltempo marcato". Diversa la situazione nel resto d'Italia: "Al Centro resta qualche pioggia. Assenti invece al Sud". E sabato 2 dicembre? Ci sarà una "tendenza all'attenuazione sul Nord-Ovest - ha spiegato l'esperto -. Fenomeni ancora molto forti sul resto del Nord. Moderate le piogge al Centro e molto deboli al Sud".