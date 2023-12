Meteo-Giuliacci, ponte dell'Immacolata rovinato? Ecco per chi

02 dicembre 2023 a

Piogge e freddo su tutta Italia. Il meteo non dà tregua. Secondo le previsioni del team di meteorologi di Mario Giuliacci non vi è alcuna alta pressione nelle tendenze a medio e lungo termine. Da qui la domanda: quando arriverà la neve in pianura? Un quesito al quale è difficile dare una risposta, visto che con il riscaldamento globale, queste condizioni sono diventate più rare. Ma non bisogna disperare, perché con l'aria molto fredda in arrivo, si crea un buon cuscino freddo. Ecco allora che non sono escluse alcune nevicate in pianura, soprattutto nelle zone del Piemonte e della Lombardia occidentale, dove è più facile che il freddo rimanga nei bassi strati. Già sul finire della settimana e nei primissimi giorni di Dicembre le occasioni nevose al piano non saranno infrequenti.

Certo è, dunque, che avremo un deciso calo delle temperature a partire dalle regioni di Nord e successivamente sul resto dell’Italia. Sabato 2 dicembre dovremo fare i conti con il freddo intenso e con la formazione di un minimo depressionario sui nostri mari che porterà maltempo diffuso con neve fino a bassa quota soprattutto sulle regioni Nord Orientali e del Centro. Domenica 3 dicembre assisteremo poi a un lieve miglioramento.

E per il Ponte dell'Immacolata? Spazio al maltempo e temperature sotto la media. Nella prossima settimana, infatti, assisteremo alla seconda perturbazione di dicembre dove la protagonista sarà la neve. Nella giornata di lunedì 4 dicembre aumenterà la nuvolosità partendo da Nord-Ovest con i primi fenomeni tra Lombardia, Liguria e Piemonte. Martedì 5 dicembre il maltempo si estenderà alle restanti aree italiane del Centro Sud. Emilia-Romagna, Toscana, regioni Centro meridionali del versante tirrenico saranno le zone più colpite.

