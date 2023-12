Jannik Sinner, Israele e Enzo Iacchetti: la classifica Google che ci dice chi siamo

12 dicembre 2023 a

Sinner, Israele, Gender: le ricerche su Google 2023 ci rivelano come siamo. Dietro agli sportivi c’è Peppino Di Capri. Fra i temi da approfondire, la guerra a Gaza e Iacchetti che conduce “Striscia” da casa: la “gerarchia delle notizie” non esiste più. Giordano Tedoldi ci porta in questo viaggio tra il web e le parole più cercate nell'anno che sta per chiudersi. E come sempre non mancano le sorprese: ecco quali sono...