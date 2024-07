Terremoto ai Campi Flegrei, scossa magnitudo 4.0: treni in tilt

26 luglio 2024 a

a

a

Ancora paura e gente in strada a Pozzuoli e a Bacoli, comuni dei Campi Flegrei dove si è maggiormente sentita la scossa di terremoto di magnitudo 4.0 che si è verificata alle 13.46 con epicentro nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 4 km.

L'epicentro della scossa è stato localizzato dall'Osservatorio Vesuviano in un punto particolarmente vicino alle coste di Bacoli. Nessun danno "ma tanta paura - riferisce all'agenzia LaPresse il sindaco Josi Gerardo Della Ragione - perché è stata la scossa più forte registrata in mare da 40 anni a questa parte e con epicentro più vicino al territorio di Bacoli". Confermata al momento la processione prevista stasera alle ore 20 dalla parrocchia di Sant'Anna fino alla Marina Grande per la festa di Sant'Anna, Santa patrona di Bacoli. "Non ci sono valutazioni differenti", spiega il sindaco.

A seguito della scossa di terremoto è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea, che collegano il centro di Napoli con i comuni dei Campi Flegrei. Lo rende noto Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania. La decisione è stata presa "per consentire le opportune verifiche tecniche all'infrastruttura ferroviaria e agli impianti" Sospesa in via precauzionale anche la circolazione ferroviaria sulla linea metropolitana Villa Literno - Napoli S.Giovanni Barra. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico. La circolazione dei treni sull'infrastruttura AV è regolare.