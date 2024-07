Meteo, allarme-Giuliacci: temperature estreme, perché il tramonto è il momento più pericoloso

28 luglio 2024 a

Si è fatto attendere, ma ora il grande caldo è arrivato. E non fa sconti. Quest'anno il meteo ci consegna infatti un'estate torrida, con un aumento significativo delle temperature iniziato a metà luglio e che picchia duro anche sul Nord Italia, che era stato inizialmente risparmiato. E come spiega Mario Giuliacci sul suo sito, nei prossimi giorni le temperature continueranno a salire, raggiungendo picchi di 40 gradi e oltre in Sardegna e Sicilia, e fino a 38-39 gradi in molte località del Centro-Sud.

La causa di questo caldo intenso è una massa d'aria sub-tropicale, molto calda e umida, che attraversando il Mar Mediterraneo accumula ulteriore umidità. Il punto è che anche di notte l'afa non da tregua. Le temperature notturne, prosegue Giuliacci, difficilmente scendono sotto i 23-26 gradi, colpendo maggiormente la Pianura Padana e molte aree costiere del Centro Italia, in particolare quelle tirreniche. Qualcosa potrebbe cambiare, ma solo per qualche giorno, introno al 4-5 agosto: qualche giornata di tregua, con temporali e grandinate, ma i modelli poi indicano un repentino ritorno delle altissime temperature.

Giuliacci mette in guardia dalle possibili conseguenze dell'afa, sottolineando come sia fondamentale distinguere tra insolazione e colpo di calore. L'insolazione è una scottatura causata dall'esposizione diretta ai raggi solari, con il rischio maggiore nelle ore centrali della giornata, tra le 11 e le 16. Il colpo di calore, al contrario, si verifica quando il corpo non riesce a disperdere il calore interno, facendo aumentare pericolosamente la temperatura corporea. Se il clima è secco o ventilato, il corpo può gestire meglio il calore, ma quando l'umidità supera una certa soglia, la sudorazione diventa inefficace, rendendo le condizioni più difficili da sopportare.

Dunque questo fenomeno è particolarmente pericoloso al tramonto, quando le temperature sono ancora alte e l'umidità aumenta rispetto alle ore mattutine e pomeridiane. È quindi sconsigliato svolgere attività fisica o altre attività stressanti nelle ore tardo-pomeridiane. Un consiglio non così scontato. Le notti roventi, così come i tramonti, sono un pericolo tangibile per il nostro corpo, per quanto la circostanza tenda ad essere sottovalutata.