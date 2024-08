A21, contromano in autostrada a 86 anni, poi lo schianto frontale sulla "corda molle"

12 agosto 2024 a

a

a

Un gravissimo incidente nel tratto chiamato della "corda molle", il raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, vicino Brescia. Nei pressi di Borgosatollo e Cstendolo, un 86enne, Bruno Agnari, residente a Ghedi, ha imboccato contromano la strada mentre si trovava alla guida della sua auto. In quel momento arrivava in direzione opposta Pietro Meni, 28 anni, di Bagnolo Mella.

Ha visto venire contro di lui l'auto di Agnari e lo scontro violentissimo è stato del tutto inevitabile. L'anziano alla guida è morto sul colpo, il ragazzo è invece rimasto dentro l'abitacolo della sua auto che però si è ribaltata. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori del 118 che a fatica sono risusciti ad estrarre dalle lamiere il ragazzo. Disperata la corsa in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il 28enne è morto dopo poche ore. Gli inquirenti hanno cercato di ricostruire in modo chiaro la dinamica di quanto accaduto. E la responsabilità è proprio dell'86enne che ha imboccato contromano la strada dallo svincolo di Borgosatollo per procedere verso Castendolo. Una vera e propria tragedia e due famiglie distrutte.