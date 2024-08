Meteo, maltempo entro Ferragosto: chi rischia la vacanza

13 agosto 2024 a

a

a

Un campo d'alta pressione persiste sul bacino Mediterraneo, mantenendo da ormai oltre un mese condizioni di tempo stabile e temperature al di sopra delle medie, anche di oltre 4-6 C. Una saccatura atlantica in isolamento a ovest della penisola porterà condizioni di maltempo entro Ferragosto specie sulla Sardegna e un aumento generalizzato dell’instabilità pomeridiana. La goccia fredda raggiungerà poi il resto d'Italia incentivando l’instabilità pomeridiana a partire dai rilievi. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, la prossima settimana l'alta pressione potrebbe cedere gradualmente con annesso calo termico e possibilità di maltempo. Ancora presto tuttavia per scendere nel dettaglio. Ma si sgenala l'incombere di possibili nubifragi soprattutto nelle regioni del Nord.



METEO PER OGGI. AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con isolate piogge o acquazzoni su Alpi e Appennino, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque, salvo locali precipitazioni sui rilievi di confine.



AL CENTRO. Al mattino tempo stabile e cieli poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con piogge sparse. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni.



AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilita' prevalente al mattino con cieli sereni. Al pomeriggio attese isolate precipitazioni sulle zone Appenniniche, nessuna variazione altrove. In serata tempo del tutto asciutto con ancora cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo