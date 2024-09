Meteo, Andrea Giuliacci: "In arrivo un'intensa perturbazione", il giorno in cui scatta l'allarme

30 settembre 2024 a

a

a

L'estate al Nord è oramai solamente un ricordo lontano ed è giunto ufficialmente il momento di impegnarsi nel fatidico cambio armadio. Al via dunque a maglioncini e tisane calde. A spiegarci cosa ci aspetta nelle prossime settimane è il famoso meteorologo Andrea Giuliacci di ’Meteo.it’ che interpellato dall'Adnkronos ha sottolineato come dovremo far fronte a "temperature autunnali al Nord, oltre la norma invece nel resto d’Italia dove soffieranno caldi venti meridionali, con valori praticamente estivi mercoledì al Sud, dove sono attesi diversi picchi di 29-30 gradi", ha affermato all'agenzia stampa.

Ma non solo: "Giovedì però arriva un’altra più intensa perturbazione che tra giovedì e venerdì porterà piogge, anche intense, da nord e sud in tutta Italia e calo delle temperature anche al Centro-Sud, con valori autunnali in tutto il Paese. L’evoluzione per il weekend invece rimane ancora incerta". Insomma, la stagione estiva è ufficialmente terminata e non resta che preparasi a un altro freddo autunno.

Meteo, tornano subito pioggia e nubifragi: il giorno della svolta negativa

Come si legge sul sito meteo.it, lunedì e martedì il cielo sarà spesso coperto al Nord e su parte del Centro con alcune piogge. Mercoledì 2, invece, prime piogge al Nord. Tra Giovedì e Venerdì è previsto un vero e proprio ciclone autunnale con maltempo su quasi tutte le regioni. Leggero miglioramento nel fine settimana: per sabato è previsto un ciclone verso Sud, mentre la situazione inizia a migliorare al Nord. Domenica il sud sarà invece colpito dalle ultime piogge. Una nuova perturbazione è attesa dall'8-9 ottobre.