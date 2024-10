Frosinone, lite davanti al liceo: 16enne accoltellato all'addome, è grave

16 ottobre 2024 a

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all'addome davanti al liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone, probabilmente dopo una lite. Il grave episodio è avvenuto intorno alle 14 di oggi, mercoledì 16 ottobre. Dopo aver ricevuto il colpo al fianco sinistro, l'adolescente è stato soccorso dagli altri ragazzi presenti e poi da un medico che ha chiamato il 118. Dopo pochi minuti sono intervenuti anche i carabinieri. La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara: non si sa se lo studente fosse il destinatario della coltellata o se invece sia intervenuto per dividere altre due persone che stavano litigando e quindi per evitare che la situazione degenerasse.

Stando alle prime informazioni, pare che i carabinieri abbiano identificato il presunto aggressore, che non si sarebbe allontanato dal posto dopo la coltellata. Recuperata pure l'arma. Il sospettato sarebbe uno studente minorenne di Alatri, la cui posizione è ora al vaglio. Il 16enne ferito è stato trasportato prima all'ospedale Spaziani di Frosinone e poi trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli in codice rosso. La prognosi è riservata, ma le sue condizioni sarebbero molto gravi. Intanto sono in corso le indagini dei carabinieri di Ferentino e di Anagni per ricostruire la dinamica dell'aggressione.