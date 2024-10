Napoli choc: 15enne ucciso a colpi di pistola in corso Umberto I

24 ottobre 2024 a

Napoli sotto choc per la morte di un ragazzino di 15 anni: il giovane è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte. La sparatoria è avvenuta in corso Umberto poco prima delle 2 di notte. Sull'accaduto indaga la Squadra mobile della Questura partenopea. L'omicidio è avvenuto all'angolo tra corso Umberto I e via Carminiello al Mercato, non distante dal quartiere Forcella. Oltre al minorenne, ci sono due feriti. Indagini della polizia per ricostruire movente e dinamica. Sequestrate le immagini delle videocamere di sorveglianza.

La sparatoria ha coinvolto altri due minorenni: al Cto sono ricoverati un 14enne e un 17enne. Il primo ha escoriazioni forse dovute a una caduta; il 17enne è stato colpito da un proiettile ma non è in pericolo di vita.

A velocità record arriva il commento contro il governo di Sandro Ruotolo, europarlamentare e componente della segreteria nazionale del Pd. "Ucciso nella notte in una sparatoria un ragazzo di 15 anni. Si muore e si uccide ormai da giovanissimi - scrive su X l'ex braccio destro televisivo di Michele Santoro, napoletano - e invece di prevenire il governo risolve con il carcere. Abbiamo bisogno di asili nido, di contrastare povertà educativa e culturale. Abbiamo bisogno di dare una speranza ai giovani di Napoli".