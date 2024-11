Sardegna, casa a un euro a chi vuole fuggire da Donald Trump: la "svendita immobiliare"

20 novembre 2024 a

a

a

Delusi dalla vittoria di Donald Trump? Allora potete comprare una casa a un euro. Ma non negli Usa, in Italia. A Ollolai, per la precisione, un comune in provincia di Nuoro, in Sardegna. La strana offerta arriva dall'amministrazione con l'obiettivo di attrarre gli elettori statunitensi delusi dal trionfo del tycoon alle presidenziali del 5 novembre e combattere allo stesso tempo il problema dello spopolamento. Basti pensare che nel corso degli anni la popolazione di Ollolai è passata da 2.250 a 1.300 abitanti. "Sei stanco della politica globale? Cerchi di abbracciare uno stile di vita più equilibrato mentre ti assicuri nuove opportunità? È ora di iniziare a costruire la tua fuga europea nello stupefacente paradiso della Sardegna", si legge sul sito che promuove l'iniziativa.

Destinatari dell'offerta sono soprattutto i potenziali espatriati dagli Stati Uniti, che beneficeranno di una "procedura accelerata". Il sindaco di Ollolai, Francesco Columbu, lo ha spiegato alla Cnn, dicendo che lo scopo dell'iniziativa è in primis "soddisfare le esigenze di ricollocazione post-elettorale degli Stati Uniti". E ancora: "Ci concentreremo soprattutto sugli americani. Naturalmente, non possiamo vietare alle persone di altri Paesi di presentare domanda, ma loro beneficeranno di una procedura accelerata".

"Orgia, droga e sesso con una minorenne". Scandalo-Gaetz, subito una bomba (a orologeria) su Trump

"Stiamo scommettendo su di loro per aiutarci a far rivivere il villaggio - ha proseguito il primo cittadino - sono la nostra carta vincente. Certo, non possiamo menzionare specificamente il nome di un presidente appena eletto, ma sappiamo tutti che è lui la persona da cui molti americani vogliono allontanarsi e lasciare il Paese". Poi ha sottolineato che l'offerta è valida per pensionati, lavoratori a distanza, imprenditori e persone di tutte le età. Le tipologie di alloggi offerti sono tre: case temporanee a titolo gratuito per alcuni nomadi digitali, case da un euro che necessitano di ristrutturazione e case pronte da abitare con prezzi fino a 100mila euro.