Meteo, un weekend tutto da godere: ecco cosa rivelano i modelli

22 novembre 2024 a

Il meteo strappa un sorriso agli italiani. Il nostro territorio è stato investito da un'ondata di correnti gelide provenienti dall’Artico, ondata che ha determinato un netto abbassamento delle temperature e nevicate fino a quote molto basse, raggiungendo persino le pianure. Questo scenario invernale persisterà anche oggi, venerdì 22 novembre, con il maltempo che si sposterà progressivamente verso il Centro-Sud, mentre al Nord si intravederanno i primi segnali di miglioramento. Tuttavia, alcune aree orientali continueranno a registrare fenomeni residui. Durante la notte, l’intera Pianura Padana sarà interessata da intense gelate. Sul versante tirrenico - come spiega nel dettaglio il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale - le precipitazioni saranno particolarmente abbondanti, mentre le nevicate si concentreranno a quote più elevate sui rilievi, grazie a un lieve attenuarsi delle correnti artiche.

Nel corso del fine settimana, l’anticiclone tornerà a far sentire la sua influenza, portando maggiore stabilità atmosferica. Sabato 23 novembre sarà caratterizzato da cieli sereni su gran parte della penisola, con qualche nube di passaggio solo in aree locali. Nonostante la presenza del sole, le temperature rimarranno basse per via del persistente flusso di aria fredda proveniente dal Nord Europa. Durante la notte, i valori termici scenderanno sensibilmente, con minime particolarmente rigide al Nord e al Centro. Insomma, bel tempo generalizzato.

Certo, le temperature saranno piuttosto rigide. A Milano e L’Aquila si prevedono temperature minime di -3°C, mentre Bologna e Firenze raggiungeranno -1°C, delineando un quadro decisamente invernale su gran parte del paese. Domenica 24 novembre, invece, il Nord sarà interessato da un aumento della copertura nuvolosa, con deboli piogge attese in Liguria a causa di un incremento dell’umidità. Sul resto del territorio, il sole continuerà a dominare la scena, mentre le temperature subiranno un lieve rialzo grazie all’arrivo di venti più miti dai quadranti meridionali. Soprattutto sul versante tirrenico, le massime si attesteranno tra i 14 e i 18°C.