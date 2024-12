Rubiera, il macchinista a fine turno cammina lungo i binari: investito e ucciso da un treno merci

12 dicembre 2024 a

Un macchinista di Mercitalia (azienda che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato) è stato investito e ucciso da un treno merci a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. L'incidente è avvenuto poco prima delle 20.30 di mercoledì. Secondo una prima ricostruzione il macchinista era fuori servizio e ha attraversato i binari quando è stato travolto dal treno merci. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso. La circolazione ferroviaria è rallentata e viene regolata tramite l'utilizzo di un unico binario.

A quanto si apprende, secondo una prima parziale ricostruzione che è in corso di verifica da parte dei carabinieri, l'uomo, un manovratore di Mercitalia, stava camminando a piedi lungo i binari per arrivare in stazione dopo aver finito il turno di lavoro. Si sarebbe, probabilmente, avvicinato troppo ai binari e un treno regionale lo ha investito, non lasciandogli scampo.

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini esprime "profondo dolore" per il macchinista investito e ha chiesto una relazione dettagliata dell’accaduto. "Porgo le mie più sincere condoglianze ai suoi cari e a tutti i colleghi", sottolinea Salvini.