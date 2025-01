Meteo Giuliacci, neve nel weekend: ecco dove arriva l'aria gelida di origine polare

11 gennaio 2025 a

Inverno e neve caratterizzano il weekend dell'11 e 12 gennaio per via di un'aria gelida di origine polare che si sta diffondendo in tutto il Paese. Tuttavia, l'Italia risulta spaccata in due: se al Nord prevale tempo mite e nuvoloso solo all'inizio; al Sud invece c'è maltempo. Oggi, sabato 11 gennaio, piogge sparse bagneranno gran parte del Mezzogiorno e non solo. Dei rovesci sono previsti anche in Sardegna e in alcune zone del Centro, in particolare in Abruzzo, Molise e Lazio. La neve, come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it, cadrà soprattutto sulle zone appenniniche: inizialmente solo sui rilievi del Centro e a quote elevate e poi, quando le temperature continueranno a scendere, anche a quote più basse. Neve attesa pure nella giornata di domenica.

Il 12 gennaio il gelo avvolgerà l'intero Paese, con i fiocchi di neve che imbiancheranno le zone interne del Salernitano e l'Appennino Calabro-Lucano oltre 400-600 metri. Non è escluso, inoltre, che nuove sporadiche nevicate imbiancheranno anche l'Irpinia e le zone interne di Abruzzo e Molise, in generale fino a quote collinari. Niente neve invece al Nord, dove comunque il weekend sarà decisamente freddo e caratterizzato da diffuse gelate nelle ore notturne e in quelle del primo mattino.