Bolzano, panico in strada: sputi, calci e insulti ai poliziotti. Per l'immigrato finisce male

A Bolzano momenti di grandissima paura. Uno straniero, un 35enne nordafricano ha seminato il panico in strada nei pressi di via Cavour. Immediata la chiamata alla polizia che è subito intervenuta. Come riporta il Secolo d'Italia, quando gli agenti si sono palesati l’uomo ha assunto un comportamento ostile e oltraggioso, urlando frasi sconnesse e offensive del tipo "razzisti" e "andate via brutti mafiosi". Poi ancora insulti e calci sferrati sui poliziotti: "Via ammazzo", ha urlato l'uomo prima di sputare verso i passanti.

Gli agenti sono riusciti poi a immobilizzarlo e condurlo negli uffici di Largo Palatucci. Chiarita la dinamica dei fatti e considerati i precedenti a carico del 35enne marocchino fermato, la questura di Bolzano ha sollecitato la commissione territoriale per i Rifugiati a revocare a il regime di protezione internazionale, per emettere nei suoi confronti un decreto di espulsione dal territorio nazionale.

E solo qualche giorno fa, come ha ricordato Bolzano Today, sono arrivate diverse chiamate al 112 e segnalazioni di cittadini impauruti dalla presenza di un uomo in Via Alto Adige che, in preda ad un forte stato di agitazione probabilmente dovuto all’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, "si era denudato in strada e stava lanciando oggetti di varia natura contro i passanti". Insomma a Bolzano è allarme sicurezza. Ma come ha sottolineato il ministro Piantedosi il governo è deciso nel dare il via a un piano di rimpatri massiccio nei prossimi mesi. La pacchia è finita.