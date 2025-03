Andrea Sempio e le tre telefonate "a vuoto": cosa non torna, una scoperta sospetta

13 marzo 2025 a

Si riapre una ferita per i genitori di Chiara Poggi che ora devono affrontare nuove indagini sulla morte della figlia. Indagini che vedono un nuovo indagato: Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. A diciotto anni di distanza è stata infatti consegnata una consulenza genetica della difesa di Alberto Stasi e la Procura di Pavia ha incaricato i propri consulenti di "analizzare le conclusioni" del documento con cui ritengono "uno dei cinque aplotipi", quello dell'allora 19enne amico del fratello Marco Poggi, "compatibile" con le tracce presenti sui 9 margini delle unghie della 26enne uccisa con un oggetto contundente, mai identificato e trovato.

Ma il Dna non sarebbe solo l'unico indizio contro Sempio. A risultare sospette anche le tre telefonate a vuoto sul numero fisso di casa Poggi tra il 7-8 agosto 2007 partite dal suo numero e rispettivamente di 2, 8 e 21 secondi sul numero fisso di casa. Furono chiarite da Andrea come un tentativo di contattare l'amico, Marco Poggi, nel frattempo partito per le vacanze con i genitori. La prima spiegata come un errore (chiama il fisso invece che il cellulare) non è stata ritenuta una conversazione ma un automatismo dell'impianto di allarme della villetta di Garlasco che prevedeva la risposta automatica in caso di due telefonate in ingresso in meno di mezzo minuto.

La seconda e la terza come tentativi di raggiungere ancora l'amico che, sentito come testimone, disse di non ricordare di aver annunciato la propria partenza. "Non c'era l'abitudine fra noi ragazzi di salutarci quando uno partiva, anche perché era una questione di dieci giorni quindi non mi era nemmeno venuto in mente di mandare un messaggio o fare una telefonata per salutare".