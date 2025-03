Ci sono luoghi che custodiscono un’anima fatta di storia, paesaggi e passioni. Pavia è uno di questi: un cuore antico che continua a battere nel presente, proiettato verso un futuro fatto di cultura, natura e sport. È proprio per questo che il progetto “Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026” ha scelto Pavia come tappa simbolica del suo viaggio. Un viaggio del cuore- partito da Brescia il 9 marzo - che attraverserà la Lombardia per dieci mesi, toccando dodici città, dodici territori, dodici storie da vivere e raccontare. A Pavia, l’appuntamento è per il 30 marzo, con l’evento “Corri Battaglia di Pavia!”, che celebra i 500 anni dalla storica battaglia del 1525, combattuta tra le truppe francesi di Francesco I e l’esercito imperiale di Carlo V. Una corsa che non è solo sport, ma memoria viva, che attraversa parchi e paesaggi fluviali, unendo i luoghi della storia a quelli della quotidianità. Un evento che mette in moto il cuore di una comunità, di una provincia e di un’eredità culturale che risuona ancora oggi.

Pavia è una città da scoprire passo dopo passo, respirando l’armonia dei suoi ritmi lenti, l’eleganza dei suoi edifici, la ricchezza stratificata della sua identità. Passeggiare per il centro storico significa attraversare secoli: dall’epoca romana alle torri medievali, dalla grandiosità del Duomo alla sobria magnificenza dell’Università - una delle più antiche al mondo, fondata nel 1361- dove hanno studiato personaggi come Alessandro Volta e Ugo Foscolo. Il Ponte Coperto sul Ticino, che unisce le due sponde della città, è più di un’icona: è un abbraccio di pietra che racconta l’anima fluviale di Pavia, la sua vocazione al dialogo tra natura e architettura. Lì sotto scorrono le acque lente e potenti del Ticino, e tutto intorno si sviluppano itinerari verdi e silenziosi, dove sport, passeggiate e meditazione si fondono in un’unica esperienza. Appena fuori città, l’anima rurale e raffinata della provincia si rivela in tutta la sua forza. L’Oltrepò Pavese è un mondo a parte: una delle zone vinicole più importanti d’Italia, patria di grandi rossi, spumanti Metodo Classico e Pinot Nero d’eccellenza. Qui, l’enogastronomia è cultura e passione, e ogni cantina racconta storie di famiglie, tradizione e innovazione. Nel cuore dell’Oltrepò, sorge il suggestivo Castello di Cicognola, che domina il paesaggio con la sua presenza imponente e romantica. Attorno a lui, borghi antichi e silenziosi, piccole gemme da scoprire come perle nascoste: luoghi fuori dal tempo, ideali per chi cerca autenticità, sapori genuini, e la bellezza della lentezza. Le colline verdi, i vigneti che si estendono a perdita d’occhio e i borghi pittoreschi come Fortunago, Golferenzo e Santa Maria della Versa invitano a scoprire il lato più genuino di questa terra.