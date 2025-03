Dramma a Roma , dove nella mattinata di mercoledì 26 marzo una donna spagnola di 55 anni è caduta nel vuoto dal parapetto in prossimità della scalinata di Trinità dei Monti , al centro della Capitale. La donna, cadendo, è finita all'interno di un'area privata afferente a una attività commerciale. Sul posto pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale. La donna è stata trasportata in ospedale. Non si esclude l'ipotesi che possa trattarsi di un tentativo di suicidio anche se sull'accaduto sono in corso le indagini.

E ancora, un altro testimone: "Ho aperto io ai soccorritori. Sono entrati da sotto e hanno raccolto la donna, finita sui sampietrini. Per primi sono intervenuti i vigili del fuoco, perché si pensava fosse tutto chiuso, poi i vigili urbani. La donna era sola - spiega Fabio sempre all'agenzia - Con lei non c'era nessuno. Qui a quell'ora c'erano solo gli ospiti della struttura, che però erano in camera e non si sono accorti di nulla". Sulla turista, dice che "non era ospite dell'albergo, questo lo abbiamo accertato. La prima ad accorgersi di lei è stata una ragazza che faceva jogging, credo sia stata lei a dare l'allarme".