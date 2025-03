"Drone russo sul Lago Maggiore, allerta": il mistero

Un drone di fabbricazione russa sarebbe apparso e poi sparito nel nulla nei cieli italiani. Secondo quanto riporta il Corriere sistemi antidrone hanno rilevato 5 passaggi del drone nelle settimane scorse sul Joint Research Centre dell'Ue a Ispra, in provincia di Varese. A pochi chilometri importanti stabilimenti di Leonardo. Una circostanza che ha subito fatto scattare l'allarme. Il drone russo può fotografare, filmare e ricostruire con immagini 3D un obiettivo da monitorare.

Ed è per questo motivo che si tema possa trattarsi di una azione di spionaggio.Sempre secondo quanto riporta ilCorriere sarebbero subito scattati accertamenti per risalire alla provenienza del drone, a chi lo ha pilotato e se possa essersi trattato di una missione di ricognizione e spionaggio. Il chiodo fisso dei servizi russi di mappare città e luoghi specifici in Italia è venuta alla luce lo scorso anno con l’indagine dei carabinieri del Ros su due milanesi titolari di un’azienda di servizi tecnologici accusati di "corruzione del cittadino da parte dello straniero", aggravata dalla finalità di terrorismo ed eversione.

E sempre nella zona del Lago Maggiore si sarebbe consumata una tragedia che per certi versi ha i contorni di una spy story: il naufragio causato dal maltempo proprio a Sesto Calende della Love Lake, sulla quale morirono gli agenti segreti dell’Aise Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, Shimoni Erez del Mossad israeliano, e Anya Bozhkova, moglie russa di Claudio Carminati, il comandante.