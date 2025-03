Askatasuna, "il fatto non sussiste": assist delle toghe rosse agli antagonisti

Nessuna associazione a delinquere per 16 attivisti del centro sociale Askatasuna di Torino. Lo ha deciso il tribunale del capoluogo piemontese al processo che vede imputate 28 persone vicine al noto centro sociale di corso Regina Margherita per gli assalti al cantiere dell’alta velocità in Val di Susa. Secondo i giudici, in relazione all’associazione a delinquere, "il fatto non sussiste". Una decisione che i presenti in aula hanno accolto con un grande applauso, interrompendo la lettura del dispositivo.

Nonostante la decadenza dell'accusa di associazione a delinquere, il processo è comunque terminato con 10 assoluzioni e 18 condanne per reati minori: le pene inflitte dai giudici variano dai 4 anni e 9 mesi ai 5 mesi di reclusione per singoli episodi. La procura aveva chiesto condanne per un totale di 88 anni di carcere.