Meteo-disastro, weekend di gelo e neve: ecco dove

Il primo weekend di aprile sarà, dal punto di vista del meteo, "pazzerello" come marzo. Le previsioni di 3B Meteo, in questo senso, sembrano chiarissime: si passerà dalla primavera "inoltrata" di questi ultimi giorni a un rigurgito di inverno, con temperature in brusco calo e precipitazioni. La parola d'ordine, perlomeno per il prossimo imminente weekend, sarà dunque "sbalzo termico".

"L'irruzione di aria fredda che si prospetta nella seconda parte del weekend sarà veloce ma piuttosto incisiva - sono le precisioni di Carlo Migliore di 3B Meteo -. Avremo vento forte, piogge, temporali, grandinate, il ritorno della neve a quote medie e una netta diminuzione delle temperature che potrebbe vedere il ritorno di qualche gelata fino in pianura al Nord".

Nelle immediate prossime ore, nessun cambiamento drastico: sabato sarà una giornata caratterizzata su quasi tutta la penisola da sole e cielo sereno. Faranno eccezione le Isole maggiori e l'Appennino centro-meridionale, su cui si verificheranno piovaschi isolati.

Sarà nella notte che tutto cambierà, in peggio. Il fronte freddo irromperà da Nord, portando rovesci, temporali e grandinate. Le aree maggiormente interessate da questa ondata di maltempo improvvisa saranno quelle del basso Veneto e della Emilia Romagna, con il ritorno della Bora sul Triestino.

Domenica 5 aprile sarà il turno del resto dell'Italia: il freddo arriverà sulle regioni centro meridionali, in mattinata su versante adriatico e successivamente, nel pomeriggio, sull'area tirrenica e in Sardegna. Anche in questo caso rovesci, temporali e grandinate. Parzialmente "graziati" Sud e Sicilia, che vedranno il tempo peggiorare soltanto in serata. Una coda di "settimana bianca" sulle Alpi occidentali e l'Appenino centrale e meridionale, con la neve che scenderà fin sotto i 1200/1400 metri d'altitudine. In ogni caso, preparatevi e tirate fuori coperte e piumini: le temperature scenderanno di 10 gradi.