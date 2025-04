Oriana Fallaci, la Lega: i suoi libri nelle scuole

La battaglia contro l’estremismo islamico è in cima all’agenda politica della Lega. «Con Andrea Crippa depositeremo una proposta di legge perchè ci sia la possibilità, nelle scuole, di leggere i libri di Oriana Fallaci perchè se è normale leggere libri di Veltroni e sul gender perché non può esserci anche Oriana Fallaci?

Anche per dare un’idea diversa da quelle che la sinistra vuole inculcare agli studenti». Testo e musica del deputato e coordinatore della Lega Giovani, Luca Toccalini. Lo stesso Crippa, vicesegretario leghista, spiega: «Firenze è la patria di Oriana Fallaci che diceva che non esiste un islam buono o cattivo ma esiste un islam che ha dichiarato guerra all’Occidente e dal mio punto di vista non dovrebbe essere più costruita una moschea in nessuna città d’Italia. La Lega è l’ultima speranza e dipende da noi il futuro di questo Paese e il futuro dei nostri figli».