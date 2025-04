Roma-Lazio, tensioni prima del derby: polizia nel mirino

Momenti di tensione nella Capitale prima del derby tra Roma e Lazio , in programma questa sera alle 20.45 all'Olimpico. I cancelli apriranno alle 18 per consentire alle forze dell'ordine e agli steward di procedere con controlli e perquisizioni ai varchi e ai tornelli. Qualche episodio violento, comunque, si è registrato nel pomeriggio, quando un gruppo di tifosi stranieri e un gruppo di tifosi giallorossi stavano per venire a contatto tra via Pinturicchio e via Giulio Romano. Un semaforo è stato addirittura divelto. Poi, sono stati fatti esplodere dei petardi all'altezza di Ponte Milvio.

Alla fine, però, gli agenti sono riusciti a disperdere la folla e a riportare la situazione alla calma. Durante i controlli attorno all'Olimpico, inoltre, sono stati sequestrati alcuni bastoni. Per garantire maggiore sicurezza, l'area è stata divisa in due: c'è una zona gialla per i romanisti, con accessi da ponte Duca d’Aosta e ponte della Musica, e una zona blu per i laziali, con accesso da ponte Milvio. La Questura ha spiegato che "tutti gli impianti di videosorveglianza dell'impianto sportivo e in strada sono stati "proiettati al massimo regime di funzionalità per offrire un supporto elettronico agli operatori delle forze di polizia che saranno impiegati in campo".

Già in mattinata, sui social, erano apparse diverse provocazioni dei tifosi laziali. Tra queste, delle foto in cui gli ultras a ponte Milvio espongono diversi striscioni di scherno contro i romanisti. Su uno di questi si legge: "Curva Sud made in Bangladesh". In un altro scatto, invece, sono seduti sulle sdraio e invitano i romanisti a ingaggiare lo scontro: "Per favore, venite voi a caricare?", con riferimento agli scontri dell'aprile 2024.