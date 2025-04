Papa Francesco, le ultime ore di vita del Pontefice

"Sono stato felice di vederlo ieri, anche se era ovviamente molto malato". Il vicepresidente americano JD Vance commenta così, dall'India, la notizia della morte di Papa Francesco. Un faccia a faccia che riassume le ultime ore di vita di Bergoglio, fedele fino all'ultimo alla sua missione, anche a costo di mettere a repentaglio la sua fragilissima salute.

Il loro passerà alla storia come l'ultimo incontro pubblico del Pontefice, scomparso oggi, lunedì di Pasqua, a 88 anni. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno, nonostante le condizioni precarie del Santo Padre e una convalescenza segnata da una forza d'animo straordinaria. Un mese fa, infatti, c'erano state le dimissioni dal Policlinico Gemelli dove Bergoglioa aveva rischiato la vita per due volte in poche settimane. Il recupero, lentissimo. Una convalescenza segnata da poche ma strabilianti apparizioni pubbliche, la sensazione che il Papa abbia voluto fino all'ultimo cercare il bagno di folla, non per vanagloria ma per lanciare un messaggio al suo popolo, ai fedeli. Il corpo malato esibito come simbolo di speranza, di fede incrollabile, di coraggio, di altruismo. E la scomparsa stessa avvenuta nei giorni di Pasqua, quelli del dolore e della resurrezione, sono forse la coincidenza più travolgente di un Pontificato durato 12 anni e, per molti versi, unico e senza precedenti anche dal punto di vista mediatico e formale.

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.



I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But I’ll always remember him for the below homily he gave in the very early days… — JD Vance (@JDVance) April 21, 2025

Vance ha espresso cordoglio per la morte del Pontefice: "Ho appena appreso della scomparsa di Papa Francesco. Il mio cuore è rivolto ai milioni di cristiani in tutto il mondo che lo amavano. Sono stato felice di vederlo ieri, anche se era ovviamente molto malato. Ma lo ricorderò sempre per l'omelia che ha pronunciato nei primissimi giorni del Covid, riportata qui sotto. E' stata davvero bellissima", ha scritto su X il numero 2 della Casa Bianca.

Come detto, la domenica di Pasqua 2025 è forse l'immagine emblematica di Francesco. Il Papa aveva voluto affiaccrsi dalla Loggia delle Benedizioni per impartire quella che sarebbe stata la sua ultima benedizione Urbi et Orbi. Era apparso stanco e provato ma non si poteva immaginare che la situazione precipitasse nel giro di così poche ore. Poco prima il Pontefice aveva incontrato il vicepresidente Vance con il quale si era intrattenuto per qualche minuto. Francesco non aveva voluto mancare nemmeno il giro sulla "Papamobile" in mezzo a 35mila fedeli: era la prima volta dopo tanto tempo che il Papa tornava nella "sua" piazza.