Papa Francesco, il tubo di metallo nella bara

La medaglia e le monete coniate durante il suo regno, durato 12 anni. E poi, con sé nella bara, Papa Francesco ha anche un tubo metallico, il cosiddetto "rogito", che al suo interno contiene un breve riassunto del suo Pontificato. L'esposizione della salma del Santo Padre, che ha avuto inizio martedì mattina a 24 ore dalla sua morte, a 88 anni, è per il mondo della Chiesa una straordinaria miniera si simboli e significati religiosi. Spirituali, prima ancora che terreni e materiali, come disposto proprio dalla riforma del rito voluta da Bergoglio e approvata un anno fa. Il Pontefice indossa la mitra bianca, la casula rossa e tiene un rosario tra le mani. A dare la benedizione è stato il camerlengo e cardinale statunitense Kevin Joseph Farrell. Accanto alla semplice bara di legno rivestita di zinco, sorvegliata da una Guardia svizzera, il cardinale Pietro Parolin si è raccolto in preghiera. Il corpo è stato sistemato nella cappellina di Santa Marta, in attesa di essere trasferito in San Pietro.

Papa Francesco, dalla mitra bianca alla croce nera: l'abito post-mortem Con la morte di Papa Francesco, così come accaduto per gli altri Pontefici, ha inizio un complesso rituale che in...

Il rosso della casula simboleggia l'amore e il sangue versato da Cristo. E' lo stesso colore esibito dai sacerdoti nei loro paramenti in occasione della Domenica delle Palme, il Venerdì Santo, la Festa della Croce e la Pentecoste. C'è poi il pallio, cioè la stola bianca (con le croci nere) che copre le spalle dei sacerdoti mentre maneggiano l'ostensorio con il Santissimo durante esposizioni e benedizioni. Bianca anche la mitria, il copricapo indossato da Bergoglio. E' quella episcopale, a differenza della tiara realizzata in metalli preziosi e utilizzata fino all'abolizione voluta da Paolo VI. Alle dita, Francesco ha voluto l'anello d'argento, portato sull'anulare della mano destra fin dai tempi in cui era vescovo di Buenos Aires. Non lo si deve confondere però con l'Anello Piscatorio, che il Papa riceve a inizio pontificato in memoria del "Ti farò pescatore di uomini", la frase pronunciata da Gesù a Pietro. Questo viene tolto nel momento della morte, come simbolo della fine del potere temporale del Pontefice.

Papa Francesco, il rituale del camerlengo: dal velo all'anello del pescatore Con la morte di Papa Francesco, scomparso oggi - lunedì 21 aprile, il giorno di Pasquetta -, ha inizio anche un r...