Alessandro Coatti, chi sono i quattro killer che lo hanno smembrato

Le forze dell’ordine hanno effettuato quattro perquisizioni nella casa abbandonata nel quartiere San Jose del Pando di Santa Marta dove si sarebbe svolto il delitto e recuperato tre cellulari collegati al caso. Inoltre, si ritiene che il telefono di Coatti sia in possesso di una donna. Infatti un elemento chiave dell’indagine è il cellulare della vittima. Gli investigatori stanno analizzando i dati del dispositivo per ricostruire gli spostamenti successivi all’incontro. Sopralluoghi tecnici hanno rilevato tracce ematiche e altri elementi riconducibili direttamente allo smembramento del giovane italiano. Il corpo di Coatti era stato successivamente occultato in più punti della città, suddiviso in valigie e sacchi, con l’intento - secondo gli inquirenti - di ostacolare le indagini, e non come messaggio mafioso come inizialmente ipotizzato. Finora sono state effettuate quattro perquisizioni e sequestrati tre telefoni cellulari.