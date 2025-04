Monreale, il killer 19enne: "Perché ho sparato", sconcertante

"Ho sparato sì, ma solo per difendermi": ha confessato, poche ore dopo aver sparato in mezzo alla folla, Salvatore Calvaruso, il 19enne accusato dell'omicidio di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, ammazzati a colpi di pistola davanti a decine di persone per strada, a Monreale, vicino a Palermo, sabato notte. Il giovane sarebbe crollato davanti ai carabinieri scoppiando in lacrime e spiegando di aver fatto fuoco solo per difendersi. Successivamente, davanti al pubblico ministero, probabilmente su consiglio del difensore, ha scelto di restare in silenzio.

La sera della strage Calvaruso, che si sarebbe fatto prestare il motorino da un amico, non sarebbe stato da solo. Insieme a lui ci sarebbero stati almeno altri quattro ragazzi. Al momento, però, lui è l'unico a essere formalmente accusato del triplice omicidio. Tuttavia, i carabinieri, coordinati dalla Procura di Palermo, stanno cercando gli altri. Anche perché a sparare, secondo i primi accertamenti, sarebbero stati in due. Venti i colpi esplosi ad altezza d'uomo. Non è ancora stata trovata, invece, l'arma del delitto.