Conclave, il cardinale che può beffare Parolin

"Il Conclave? Non ho la testa per pensarci, ma è possibile che inizi il 5 maggio. Il nostro desiderio è trovare qualcuno che sia simile a Francesco, che non sia uguale, ma in continuità". La data non è corretta, perché i cardinali hanno deciso per mercoledì 7 maggio, ma in poche battute, monsignor Angel Sixto Rossi appena arrivato alla Congregazione in Vaticano, traccia il canovaccio dei prossimi, delicatissimi giorni della Santa Sede. E indica l'identikit del successore di Bergoglio, il Pontefice "venuto dalla fine del mondo". I nomi caldi in queste ultime ore sarebbero due: monsignor Carlo Parolin, il Segretario di Stato uscente, e il cardinale filippino Luis Tagle, non a caso ribattezzato da tempo il "Bergoglio d'Asia".

Secondo il cardinale tedesco Marx, la riunione dei 135 elettori (134 effettivi, mancherà per motivi di salute lo spagnolo Antonio Canizares Llovera, ma bisognerà attendere il verdetto sull'italiano Angelo Becciu) in Cappella Sistina durerà pochi giorni. Al momento, la tendenza sembra appunto quella di scegliere un nome in continuità con Francesco.

Il suo braccio destro Parolin, in questo senso, sembrerebbe il nome più logico. E la sua stessa omelia pronunciata domenica a San Pietro, un richiamo all'eredità di Bergoglio, lo rende la prima ipotesi. E qualcuno Oltretevere lo paragona a quel Joseph Ratzinger che da prefetto per la Dottrina della fede e decano del Collegio dei cardinali officiò i funerali di Papa Giovanni Paolo II con tale solennità da venire scelto per la successione dello stesso Wojtyla.

"Solo la misericordia guarisce e crea un mondo nuovo, spegnendo i fuochi della diffidenza, dell'odio e della violenza: questo è il grande insegnamento di Papa Francesco", ha ricordato in piazza Parolin, richiamando al "riconoscimento dell'altro": "Non può esserci mai la pace se non impariamo a perdonarci reciprocamente, usando tra di noi la stessa misericordia che Dio ha verso la nostra vita".