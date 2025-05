Garlasco, "anche in cantina": Marco Poggi cambia versione su Sempio?

Il presunto match tra l'impronta palmare, "reperto numero 33", trovata sulla parete delle scale che portano alla cantina di casa Poggi (dove è stato trovato il corpo senza vita della 26enne Chiara nel 2007) e il palmo della mano destra di Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe spiazzato Marco Poggi, amico di Sempio e fratello della vittima, che ieri è stato sentito a Mestre dagli inquirenti. Quando gli è stata mostrata la possibile corrispondenza, Poggi - si legge sul Corriere della Sera - avrebbe avuto come un sussulto. Poi, a differenza di quanto messo a verbale un mese fa, questa volta avrebbe detto che forse Andrea non frequentava solo la stanza del pc e la sala tv, ma che in passato potrebbe essere sceso anche in cantina. Ecco spiegata la presenza della sua impronta.

Nelle indagini immediatamente successive all'omicidio, i Ris trovarono altre impronte su quelle scale: erano quelle di un carabiniere, che sarebbe entrato nella villetta della famiglia Poggi senza guanti, e del fratello Marco. La presenza delle impronte di quest’ultimo, però, era legittimata dal fatto che fosse la sua abitazione. I carabinieri di Milano, comunque, sono stati gli unici in questi 18 anni a prendere le impronte a Sempio e a confrontarle con le tracce nella villetta di via Pascoli.