Andrea Sempio, il malore nel 2008 "sparito" dai verbali

Nuovi elementi farebbero vacillare la versione di Andrea Sempio. L'attuale indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi non si è presentato in Procura nel giorno del suo interrogatorio. Lo stesso in cui gli è stata attribuita la traccia numero 33 trovata a fianco del corpo della 26enne uccisa nel 2007 nella villetta di Garlasco. La traccia fu trovata vicino al cadavere, sulla parete destra che sovrasta le scale che portano alla taverna. Secondo gli inquirenti, è la prova che Sempio si trovava sulla scena del crimine, mentre Chiara Poggi veniva uccisa.

Ma non è tutto perché l'aggiunto Stefano Civardi, le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, hanno scoperto che all’epoca del secondo interrogatorio di Sempio, nel 2008, quello in cui mostrò lo scontrino del parcheggio (un modo per dimostrare che nelle ore del delitto non era a Garlasco ndr), le cose non andarono come vennero messe a verbale. Il 20enne si era sentito male davanti alle domande dei carabinieri.