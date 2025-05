Garlasco, gemelle Cappa? No, si cerca il senatore A. C.

Le gemelle Stefania e Paola Cappa? Per ora non è prevista una loro convocazione come testi. È quanto trapela dagli ambienti investigativi, mentre circola la notizia che il padre delle cugine di Chiara Poggi, Ermanno Cappa, all’epoca dei fatti, nel 2007, si sarebbe rivolto a un senatore - tale A. C. - per cercare di fermare Vittorio Feltri che da sempre considera Andrea Stasi innocente. Un nuovo, clamoroso colpo di scena nell'inchiesta sull'omicidio di Garlasco, a quasi 18 anni da quella tragedia.

Intanto, chi indaga ha ultimato la raccolta di testimonianze degli amici di Andrea Sempio, che è il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara, uccisa nella sua casa il 13 agosto del 2007. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano sono ancora alla ricerca del testo scritto da Sempio nel 2013 durante un corso di giornalismo, proprio sull’omicidio di Chiara Poggi.