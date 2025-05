Meteo-Giuliacci, temporali e pioggia? C'è la data della svolta

La svolta meteo? Il 2 giugno. Fino a quel giorno, infatti, assisteremo a un'alternanza tra maltempo e sole. Addirittura, fa sapere il team di Mario Giuliacci, l'Italia sarà divisa in due. "In queste ore - si legge - il maltempo ha colpito le regioni settentrionali e la Toscana lasciando il Centro-Sud in una situazione più tranquilla. Nella giornata di venerdì 23 maggio avremo ancora qualche fenomeno residuo sulle regioni del Nord-Est. Sarà possibile assistere a qualche rovescio anche sul Centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Marche. Al Sud avremo un tempo sempre discreto ma con più nubi rispetto alle giornate precedenti".

E per il weekend cosa dobbiamo aspettarci? Sabato 24 maggio sulle Alpi centro-orientali, aree interne del Centro-Sud e sulla Sicilia orientale, potremo avere ancora a qualche residuo fenomeno. Il motivo? Una piccola area depressionaria collocata sul Mar Ionio. Nella giornata di domenica 25 maggio, invece, l’anticiclone delle Azzorre si presenterà da Ovest e coinvolgerà buona parte della nostra penisola. Risultato: sole e aumento delle temperature sulle regioni settentrionali con punte massime di 22-23°C specialmente in Pianura Padana e sul versante tirreno. Solamente la Calabria e parte della Sicilia tirrenica potranno ancora registrare qualche locale fenomeno a sfondo temporalesco.