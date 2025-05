Leone XVI, corvi e veleni: cosa sta succedendo in Vaticano

«Grazie! Quando gli applausi durano più del discorso, dovrò fare un discorso più lungo! Allora... State attenti! Grazie! Grazie!» Inizia con una battuta, allo scopo forse di far scemare un applauso che si allunga, l’udienza di Papa Leone XIV in Aula Paolo VI con gli officiali della Curia Romana e i dipendenti di Santa Sede, Governatorato dello Stato Città del Vaticano e Vicariato di Roma. È il primo incontro del Pontefice con i lavoratori di ogni livello e categoria dello Stato più piccolo del mondo, accompagnati anche dai loro familiari. Si rafforza, ad ogni passo e ad ogni discorso, l’idea di un Pontificato marcato da uno stile personale, equidistante dai predecessori, a cominciare da Francesco, ma che di ognuno di loro papa Leone «assorba» ciò che è imprescindibile e non «da imitare».

Anche il senso dell’umorismo e della battuta. Con cui appunto inizia il discorso alla Curia, in cui il Pontefice ricorda la sua esperienza di missione in Perù e il servizio come prefetto del Dicastero per i Vescovi. Invita poi tutti a custodire «la memoria storica» della Sede Apostolica, a non perdere mai la «dimensione missionaria» (per lui ancora più importante, perché concretamente vissuta), e a superare incomprensioni e pregiudizi con pazienza, umiltà e «umorismo», appunto. Ricordando che fino a poco più di un mese fa lui stesso ne faceva parte: «Sì, come sapete, io sono arrivato solo due anni fa, quando l’amato Papa Francesco mi ha nominato prefetto del Dicastero per i Vescovi. Allora ho lasciato la Diocesi di Chiclayo, in Perù, e sono venuto a lavorare qui. Che cambiamento!».