Meteo, Mario Giuliacci: "Ponte del 2 giugno rovinato, ecco dove"

Tra sabato 31 maggio e lunedì 2 giugno, il Nord Italia dovrà fare i conti con una certa variabilità. Si alterneranno momenti soleggiati e improvvisi temporali , soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Le temperature saranno in linea con le medie stagionali, con massime comprese tra 22 e 26 gradi, tipiche di una tarda primavera. Situazione decisamente diversa al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori , dove il sole sarà protagonista per gran parte del ponte. Solo qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi appenninici, ma senza particolari fenomeni. Qui le temperature saliranno sensibilmente: le massime oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi , con punte fino a 32-33 gradi al Sud estremo e sulle isole.

In sintesi, mentre il Nord dovrà affrontare qualche disturbo, il resto d’Italia potrà godere di un vero e proprio anticipo d’estate. È quindi il momento ideale per programmare gite, giornate al mare o attività all’aperto, soprattutto al Sud e sulle isole, dove il sole e il caldo saranno protagonisti. Tuttavia, conviene sempre tenere d’occhio le previsioni locali, in particolare al Nord, dove i temporali potrebbero sorprendere durante il ponte.