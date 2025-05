Martina "forse era ancora viva": l'ultimo orrore di Alessio Tucci

La sera del 26 maggio, la sera dell'omicidio, ha fatto di tutto per occultare il suo agghiacciante gesto, per "salvarsi". La sua fuga dalla giustizia è durata qualche ora, ma prima ha organizzato una macabra messinscena anche con i genitori di Martina, fingendo di non sapere dove fosse finita la ragazzina e addirittura partecipando alle sue ricerche .

"Si è fatto una doccia , cioè si è tolto i panni sporchi del delitto e non si sa dove siano andati a finire", riflette la mamma di Martina. "Alessio veniva a fare le ricerche con noi e ora sto metabolizzando che l'arresto è avvenuto a casa mia. Ora che non ho più mia figlia, non so chi mi stia dando questa forza, forse i miei angeli: mia madre, mio padre e mia figlia".

"Tre settimane fa ho saputo che Alessio diede uno schiaffo a mia figlia, io avevo una cena a casa e non abbiamo potuto parlare, poi in camera mia figlia ha detto di aver sopportato tanto, pure uno schiaffo, e di aver sbagliato ad accettare queste cose. Mia figlia mi ha sempre parlato bene del fidanzato, ma oggi ho il dubbio che sia successo di più e che lei abbia taciuto". E le ritorna alla mente anche un colloquio avuto con la mamma di Alessio. "Mia figlia tramite social ha conosciuto un ragazzo con cui si sfogava, Alessio pensava l'avesse tradita. E sua mamma, non mi ha minacciato, ma mi ha detto 'stai attenta ai social, qualcuno può violentare e uccidere'. Ora come ora posso dire che dovevo stare attenta al figlio. Non so se era un avvertimento, che lei forse aveva capito qualcosa e non me l'ha voluto dire".