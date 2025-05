Garlasco, "porno e parafilia": altre bombe su Stasi

"Parafilia, ossia ricerca del piacere sessuale attraverso modalità non convenzionali": potrebbe esserne affetto Alberto Stasi, condannato per l'omicidio della ex Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, secondo una recente ipotesi degli psicologi del carcere di Bollate, dove l'ormai 42enne è detenuto da dieci anni. Nelle consulenze depositate agli atti del tribunale di Sorveglianza di Milano, che lo scorso marzo ha concesso a Stasi la semilibertà, si sottolinea però che di questa condizione esistono "solo delle tracce", "in assenza dei requisiti che normalmente conducono alla diagnosi di vero e proprio disturbo parafilico".

Contro Stasi, durante gli anni di processo, l'accusa più forte era stata proprio quella della sua presunta passione per la pornografia online. Gli psicologi che hanno lavorato al caso hanno parlato di una "ossessiva visione di materiale pornografico fino alla sua meticolosa catalogazione nel pc, con tratti francamente eccessivi anche per un giovane alla scoperta della sessualità". Peccato, però, che questo non basti a spiegare perché il giovane avrebbe dovuto massacrare la sua fidanzata dell'epoca. Proprio la sentenza che lo ha condannato, in effetti, ha dovuto riconoscere che per l’omicidio non c'era alcun movente.