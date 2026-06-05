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Cesena, tagliano un dito e sfregiano il volto a un 15enne: chi sono le belve

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venerdì 5 giugno 2026
Cesena, tagliano un dito e sfregiano il volto a un 15enne: chi sono le belve

2' di lettura

Un'aggressione brutale. Anzi, un vero e proprio agguato. Siamo a Cesena, dove un ragazzo di 15 anni è stato massacrato a colpi di machete mentre si trovava al parco. Alla giovane vittima è stato tagliato un dito e sfregiato il volto. Al momento, sono stati rinviati a giudizio otto minorenni, tutti tra i 15 e i 17 anni. Insomma, facevano parte di una sorta di baby gang. 

"Un ragazzo di 15 anni sfregiato a colpi di machete - ha commentato il vicepremier Matteo Salvini su Instagram -. Altro che 'ragazzini', questi sono CRIMINALI! Otto minorenni, tra i 15 e i 17 anni, rinviati a giudizio. La giustizia farà il suo corso, ma davanti a una violenza così feroce non si può e non si deve voltare la testa dall’altra parte: chi sbaglia deve pagare, anche quando è minorenne. Tolleranza zero - ha concluso il segretario della Lega - contro baby gang, violenza e criminalità".

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Sotto al suo post in tanti hanno commentato con sdegno: "Fate pagare il risarcimento danni a chi fa le manifestazioni pro immigrazione", "Gravissimo e inaccettabile", "Ma dove stiamo arrivando?", "FOLLIA vedete di fare qualcosa o la gente si stuferà!", "Il ragazzo in questione sognava di entrare nell'aeronautica... Un sogno andato in frantumi a causa di 4/5 animali...", "Poi il problema é la famiglia del bosco".

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