Bologna, cocaina in auto: fuga dai carabinieri e incidente, muore un imprenditore

Hanno visto la pattuglia dei carabinieri e hanno iniziato a fuggire in auto ad alta velocità, schiantandosi poi contro una terza auto e causando la morte di un 56enne che era a bordo della vettura, centrata in pieno. È successo intorno alle 2 di notte a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, quando i carabinieri stavano per procedere a un controllo di una Bmw accendendo i lampeggianti.

Alla vista delle luci, l'auto ha iniziato a scappare ad alta velocità, cercando di fuggire al controllo. I carabinieri a quel punto si sono tenuti a distanza con i lampeggianti accesi anche per avvisare gli altri automobilisti del pericolo in strada, seguendo la vettura a distanza tale da riuscire a prendere la targa. Dopo poco però, la Bmw in fuga non si è fermata a un obbligo di precedenza e si è schiantata contro un'altra auto, una Tipo, che arrivava. Nell'impatto è morto un 56enne che si trovava, secondo quanto si apprende, nel lato passeggero; gravissima la moglie alla guida della vettura che è ora ricoverata al Maggiore di Bologna.

A bordo della Bmw tre persone, tutte giovani. Dopo l'impatto, due di loro sono scesi dal veicolo e hanno atteso i carabinieri, mentre il 22enne che era alla guida, nato in Italia e qui residente di origine nord africana, si è dato alla fuga. I due passeggeri hanno indicato dove abitasse il giovane che è stato trovato e sottoposto a fermo per omicidio stradale. Nell'auto i militari hanno anche ritrovato della cocaina, motivo per cui l'autista della Bmw sarà sottoposto a test tossicologico.

La vittima è Bruno Ansaloni, imprenditore agricolo molto noto nella località bolognese: stava andando con la moglie, 52 anni, a prendere la figlia a una festa quando si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ansaloni era il titolare dell'azienda agricola che porta il suo nome, sita nel comune di Sant'Agata Bolognese nel fondo Morandina, come specificato nella scheda pubblicata sul sito di "Campagna Amica".