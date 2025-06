Case occupate, truffe agli anziani: cosa cambia col decreto Sicurezza

È la politica e, per carità, in democrazia è lecito che l’opposizione faccia quello per cui siede in parlamento. Cioè si opponga. Critichi e stigmatizzi i provvedimenti del governo. Ed è pure sacrosanto che lo faccia ogni qualvolta ne abbia occasione, coi mezzi che vuole e col tono che più gli garba. Però se il ritornello è quello trito e ritrito dell’allarme al rinato fascismo, il rischio è di cadere nel ridicolo. L’ultima è la bagarre sul Decreto Sicurezza: dal Pd ad Avs non piace (e fin qui siamo nella normale dialettica partitica), ma per farcelo nella minoranza, l’ha letto? Occupazione arbitraria Il Decreto Sicurezza introduce il reato di “occupazione arbitraria di un immobile destinato al domicilio altrui”: vuol dire che chi entra in una casa che non è la sua e ci bivacca potrà finire in galera anche per sette anni (la norma varrà per le cantine e i garage). In Italia ci sono all’incirca 50mila alloggi occupati abusivamente: è da fascisti pretendere che sia rispettata la proprietà privata?

Blocchi stradali Il blocco stradale (o ferroviario) “attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo” passa a essere un illecito penale: la pena prevista è di un mese di prigione e di una sanzione di 300 euro, aumentata in certi casi particolarmente gravi fino a un massimo di sei anni. In Germania, nel 2022, una donna è morta su un ambulanza perché una manifestazione ambientalista le ha bloccato la carreggiata: è da totalitari voler evitare che accada anche da noi? (Tra l’altro, in tema di cortei, viene punito più duramente il danneggiamento, con la reclusione fino a cinque anni, e una multa fino a 15mila euro: nessuno sta criminalizzando il diritto alle manifestazioni, vandalizzare mezza città è un altra faccenda).