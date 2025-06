Meteo Giuliacci, punte di 38-40°C: weekend di fuoco, ecco dove

Nella giornata di venerdì 6 giugno, poi, l’alta pressione porterà i suoi effetti su tutta l’Italia. Dunque, una maggiore stabilità interesserà anche le regioni settentrionali, con le temperature che aumenteranno in maniera decisa. I valori potrebbero essere anomali per il periodo. Si parla, infatti, di punte di 38-40°C in regioni come Sardegna, Sicilia e Puglia.

Il picco di questa ondata di caldo si raggiungerà nel prossimo fine settimana perché solo allora l’anticiclone richiamerà ulteriori masse d’aria sempre più calde. Sabato 7 giugno le condizioni meteo saranno stabili e soleggiate con caldo in aumento su tutta la penisola. I valori termici saranno sopra le medie del periodo un po’ in tutto il Paese. Sono attese massime di 35°C sulle regioni del centro e sulla Sardegna. Su quest’ultima, in particolare, si potrebbe andare anche oltre. Domenica 8 giugno, poi, ci sarà un ulteriore aumento. Le temperature andranno oltre i 35°C In Pianura Padana e sul Centro. In Sardegna, Sicilia e in Puglia si potranno raggiungere anche valori prossimi ai 40°C.