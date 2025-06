Referendum, polemiche pretestuose per la Costituzione: votare è una scelta, non un obbligo

In astratto, su questo principio, c’è l’accordo di tutti. E le ragioni sono le stesse che hanno indotto i costituenti a prevederlo. Il referendum abrogativo, infatti, consiste nella scelta di far venir meno una legge o parte di essa precedentemente approvata dal Parlamento. Il corpo elettorale, insomma, può sconfessare il Parlamento, cioè i propri stessi rappresentanti. Insomma, si tratta di conflitto interno alla democrazia. Consapevoli di ciò i nostri padri costituenti hanno voluto scongiurare che pochi partecipanti al voto fossero in condizione di cambiare una legge espressione di una volontà rappresentativa comunque democratica.

SISTEMA ISTITUZIONALE

Tanto più che, in un sistema istituzionale che ruota intorno alla scelta fondamentale per il sistema rappresentativo, i cittadini hanno tutto il diritto di valutare se la questione oggetto del referendum sia per essi così rilevante da giustificare una mobilitazione popolare a sostegno o anche in opposizione. Giuridicamente, insomma, nel nostro ordinamento costituzionale partecipare al referendum abrogativo non è un obbligo, ma un’opportunità. La scelta di non partecipare si può valutare politicamente come si vuole, ma essa è certamente giuridicamente lecita. Né vale evocare l’art. 48 della Costituzione, il quale prevede che il voto sia un “dovere civico”. Infatti, proprio la previsione di un quorum di validità, conferma che, nel caso del referendum abrogativo, il “dovere civico” di partecipare al voto non valga. Insomma, per dirla in termini tecnici, la previsione dell’art. 75 è una deroga al principio di cui all’art. 48.

Sarebbe infatti contraddittorio prevedere la possibilità dell’astensione (con la conseguenza di invalidare il referendum se non si raggiunga il quorum) se tutti fossero obbligati a partecipare. Un comportamento (non votare) non può essere allo stesso tempo lecito e doveroso. La logica non lo consente. Ciò comporta, come non si sono stancati di ricordare anche alcuni Presidenti della Repubblica, che tutti i possibili atteggiamenti (astensione, voto favorevole e voto contrario) sono costituzionalmente leciti, così come giuridicamente lecito è manifestare la volontà di assumerli o invitare altri, nel dibattito pubblico, a comportarsi di conseguenza.

Ciò, del resto, è successo infinite volte nella storia dei referendum. In tanti, da destra a sinistra, hanno fatto propaganda per l’astensione. Si può non condividere questa scelta, criticarla politicamente, ma non se ne può contestare la legittimità. Soprattutto perché se così si facesse ci troveremmo nella surreale situazione di corto circuito. Perché tante volte è successo che gli stessi partiti, movimenti e leader abbiano sostenuto in certe occasioni l’astensione, contestandola vibratamente in altre.

Ma fin quando la polemica restasse sul piano politico dovremmo dire che fa parte delle regole del gioco. Il calcolo delle opportunità è consustanziale alla politica. Più grave, invece, è il caso in cui - con ostentato scandalo e paternalistico cipiglio- si pretenda quando conviene - di attaccare chi propugna l’astensione trincerandosi dietro l’evocazione di inesistenti principi costituzionali. L’uso di invocare la Costituzione per puntellare legittime posizioni politiche è purtroppo un vizio frequente nel nostro paese, in cui, dall’oggi al domani, tutti diventano consumati costituzionalisti, anche senza aver mai letto la Costituzione. L’abitudine di usare la Carta à la carte è forse la peggiore mancanza di rispetto per lo sforzo compiuto dai nostri padri costituenti. Sul piano politico, invece, si può discutere, e forse sarebbe giunto il momento di discutere, se il quorum previsto nella Costituzione sia oggi ancora il più adeguato in una società in cui l’astensionismo ha assunto proporzioni fisiologiche molto più alte che nel 1948.