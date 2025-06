Meteo, Mario Giuliacci: "Nubifragi, vento e grandinate". Dove si scatena il caos

Mentre l’anticiclone domina incontrastato sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole maggiori, regalando giornate pienamente estive e temperature che in molte aree superano i 30 gradi, al Nord la situazione è ben diversa. Qui l’instabilità atmosferica continua a essere protagonista, con nuvolosità irregolare, frequenti acquazzoni e temporali, in particolare nelle aree alpine e prealpine. Le temperature, di conseguenza, si mantengono più miti e vicine alla media stagionale.

Secondo le più recenti elaborazioni dei modelli previsionali riportate dal colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , nella giornata di giovedì 5 giugno sono attesi numerosi episodi temporaleschi su tutto il Nord, con particolare intensità in Lombardia, Alto Piemonte e Veneto. Proprio queste regioni risultano le più esposte a fenomeni meteo estremi come nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Alcuni temporali potrebbero spingersi anche verso il Centro Italia, interessando in particolare la Toscana. Resteranno invece stabili e soleggiate le altre regioni.