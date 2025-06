Meteo-Giuliacci, ribaltone totale: dove arriva il fresco

La prima metà di giugno si è rivelata sorprendentemente stabile e calda, superando le aspettative delle proiezioni climatiche di maggio. Ma cosa accadrà nella seconda parte del mese? Sarà più fresca e piovosa o continuerà il dominio dell’alta pressione? Le ultime previsioni a lungo termine suggeriscono che il tempo manterrà caratteristiche estive, con l’alta pressione spesso protagonista sulla Penisola. Questo renderà felici i vacanzieri di giugno.

Secondo le proiezioni, la seconda metà di giugno sarà caratterizzata da giornate prevalentemente soleggiate, con solo qualche episodio di instabilità, soprattutto al Nord, ma senza perturbazioni significative. Le piogge, infatti, tenderanno a sfiorare l’Italia senza colpirla direttamente. Oltre al sole, il caldo sarà un elemento centrale. Dopo una breve rinfrescata tra il 16 e il 18 giugno, con temperature vicine alla media stagionale, il weekend del 21-22 giugno riporterà un caldo estivo, meno intenso rispetto a quello precedente ma comunque marcato.

Verso l’ultima settimana di giugno, le previsioni indicano un ulteriore aumento delle temperature, con un’ondata di calore afoso che potrebbe persistere fino agli ultimi giorni del mese, quando un’attenuazione è attesa, almeno al Nord. In sintesi, giugno 2025 sembra voler imitare luglio, con tempo prevalentemente soleggiato e caldo intenso, ideale per chi cerca un’estate anticipata, ma forse impegnativo per chi sperava in un clima più mite.