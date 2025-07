Garlasco, il grave sospetto della Bruzzone: "Perché salta fuori ora?"

L’ultimo focus riguarda ancora Andrea Sempio e la sua posizione nell’ambito di un’inchiesta che lo vede come indagato principale per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 Agosto 2007 e che, ricordiamo, ha già un colpevole ufficiale nell’ex-fidanzato Alberto Stasi, che sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Ci si interroga, in particolare, sulla famosa “impronta 33”, la quale, secondo la criminologa Roberta Bruzzone “non è però un’impronta leggibile. Ci sono al massimo 7-8 minuzie realmente comparabili e temo che purtroppo il lavoro dei consulenti della procura di Pavia, che l'attribuiscono a Sempio, non sia stato proprio tra i più solidi".

Quanto a tracce multiple lasciate in casa da più persone la mattina del delitto, Stefano Zurlo de il Giornale afferma: “A me ha colpito molto che si era parlato di questa grande colazione con gli assassini. Adesso è diventato come se fosse normale che fosse stato Stasi a bere il tè freddo, ma non si capisce bene quando. Non risulta che Stasi avesse mai parlato di questo, mentre ha parlato della birra della sera prima. E questo non vuol dire che non l'abbia bevuto nel corso della sera, perché resta a casa di Chiara fino a l'una di mattina più o meno”. Sempre la Bruzzone, poi, chiarisce: “Nessuno potrà stabilire con assoluta certezza quando Stasi lo ha bevuto, è significativo che ci sia il suo Dna e solo il suo sull'Estathè. Peraltro è una cannuccia, quindi credo che non ci possano essere interpretazioni alternative. Curioso che questa storia che lui fosse un bevitore appassionato di questo tè freddo – continua la criminologa di Finale Ligure - come dice il suo avvocato in diverse circostanze, salti fuori solo ora. Perché abbiamo fior di filmati che dimostrano che c'era un certo investimento dal punto di fiducia e di speranza nel materiale trovato nella spazzatura. La narrativa dominante fino a tre giorni fa era che chi ha mangiato il Fruttolo e ha bevuto l'Estathè era l'assassino”. Alla prossima puntata.