Andrea Cavallari, la laurea faceva parte del piano: la scoperta sulla fuga

Andrea Cavallari ha approfittato della sua laurea in Scienze giuridiche, conseguita all'Università di Bologna, per scappare a Barcellona. Questa è una delle tesi più accreditate riguardo alla fuga del 26enne, condannato a 11 anni e 10 mesi per i fatti di Corinaldo ed era sparito nel nulla esattamente due settimane fa, il 3 luglio scorso. Il giovane è stato catturato - appunto - in Spagna. E riportato in Italia.

Cavallari aveva infatti ottenuto un permesso speciale per discutere la tesi. Il giovane era stato affidato ai familiari, senza scorta degli agenti della polizia penitenziaria. Poi però non è tornato in carcere, perciò da quel momento sono iniziate le ricerche del fuggitivo. Oltre al fascicolo per evasione, la Procura di Bologna ne ha aperto uno anche per favoreggiamento, per capire chi potrebbe averlo aiutato a scappare. Si dovrà capire come è arrivato a Barcellona e cosa ha fatto in questi giorni.