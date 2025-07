Rovigo, picchiano e stuprano una donna vicino alla stazione: chi sono le belve

Il Giudice per le indagini preliminari di Rovigo ha convalidato il fermo di un cittadino marocchino di 39 anni accusato da una donna di averla picchiata e violentata in un edificio fatiscente nei pressi della stazione ferroviaria della città, il 14 luglio scorso. Nei confronti dell'uomo è stata inoltre disposta la custodia cautelare in carcere , richiesta dalla Procura per concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato.

Dopo i fatti di Rovigo, la Lega ha espresso solidarietà alla vittima. E, per bocca della senatrice veneta Maria Bizzotto, ha colto l'occasione per rilanciare la proposta avanzata dal suo partito in materia di sicurezza e tutela delle vittime: la castrazione chimica per i responsabili di stupri e reati sessuali gravi, misura già introdotta in alcuni Paesi europei. "È inaccettabile – ha spiegato la leghista – che davanti a crimini così efferati si continui a ignorare l’urgenza di un intervento forte e dissuasivo. La Lega ha depositato da due legislature proposte di legge su questo tema e auspico che il disegno di legge che ho presentato al Senato venga discusso al più presto".