Meteo Giuliacci, "picchi oltre i 40 gradi": quando arriva l'incubo

L'ultimo weekend di quiete prima della tempesta? Saranno un sabato e domenica all'insegna di un aumento della nuvolosità, secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, inizialmente su Liguria e Piemonte per poi registrare rovesci e temporali principalmente sulla fascia alpina e prealpina e aree pedemontane. In serata le precipitazioni diverranno di forte intensità su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia.

Su Centro e Sardegna sarà irregolarmente nuvoloso con piovaschi attesi su bassa Toscana e alto Lazio, mentre al Sud e sulla Sicilia sarà parzialmente nuvoloso senza fenomeni sui settori settentrionali della Campania; stabile e soleggiato altrove.

I guai, se così si possono chiamare, arriveranno nei prossimi giorni. Mario Giuliacci, sul suo sito meteogiuliacci.it , prevede infatti una nuova "intensa ondata di caldo", con l'alta pressione che spingerà verso l'alto le temperature con punte addirittura oltre i 40 gradi.

Già in questo weekend, in realtà, le massime oltrepasseranno i 30 gradi con punte in Puglia, Calabria e nelle Isole Maggiori di 37-38 gradi. "Addirittura in Sicilia e Sardegna si potrebbero raggiungere i 40 gradi". Il peggio però deve venire: "Tra lunedì 21 e martedì 22 luglio picchi di 40 gradi e oltre appaiono infatti possibili in diverse regioni del Sud e Isole, e in particolare in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. E attenzione, perché sebbene con temperature leggermente più basse, il caldo risulterà decisamente intenso anche nelle regioni centrali, dove si oltrepasseranno diffusamente i 34 gradi". Insieme a caldo e sudore (alcune previsioni parlano addirittura di picchi di 44 gradi), aspettiamoci temporali anche di notevole intensità con contorno di grandinate.