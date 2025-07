Roma, corse clandestine. Salvini insorge: "Inaccettabile"

Se di giorno per le strade di Roma il traffico ingorga le vie della città, di notte nei quartieri periferici si assiste da anni a veri e propri gran premi clandestini che turbano i sonni e la sicurezza dei cittadini. Uno di questi, da due anni, è particolarmente preso di mira. A Centocelle, infatti, il fischio delle gomme di notte è di sottofondo e le auto sfrecciano a tutta velocità. In un recente video postato da un cittadino lo si vede effettuare un vero e proprio balzo per evitare la folle corsa di un'automobile, che poi è andata a colpire un veicolo in sosta. Perché c'è anche questo: a farne le spese sono pure i proprietari di vetture regolarmente parcheggiate che, dal giorno alla notte, presentano vistose ammaccature sulla carrozzeria.



Particolarmente indignato è il ministro dei Trasporti, nonché leader della Lega, Matteo Salvini, che ricondivide il video sui suoi profili social ed esclama: “Inaccettabile. Fin dal primo giorno, da parte nostra massimo impegno per promuovere leggi più severe in materia di sicurezza stradale, ma all’imbecillità di alcuni non ci sono rimedi. Auspico che i responsabili vengano individuati al più presto. Altro che corse clandestine, a questi criminali va ritirata la patente”. Nonostante siano stati inviati ripetuti esposti al prefetto, nulla ancora è stato fatto ed i cittadini sono esasperati. Le arterie maggiormente coinvolte sono via dei Narcisi, piazza di San Felice da Cantalice, via dei Pioppi e la svolta su viale Palmiro Togliatti.