Garlasco, Angela Taccia: "Spazzatura sequestrata irregolarmente"

"Per noi, difesa Sempio, non è stata regolarmente sequestrata la spazzatura e di conseguenza i reperti che la medesima contiene. Un problema presupposto procedurale": l'avvocato Angela Taccia lo ha detto nello studio di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4 parlando delle indagini in corso sul delitto di Garlasco , cioè l'omicidio della 26enne Chiara Poggi nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007. Unico condannato l'ex della vittima Alberto Stasi , mentre di recente sotto indagine ci è finito Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. Ad assisterlo la Taccia, appunto, e l'avvocato Massimo Lovati.

E ancora: "Quando c'è qualcosa che non va bene o non va secondo la propria difesa, è giusto che un difensore si esprima. Io devo dire che oggi per la prima volta mi sono associata alla Procura". A tal proposito il conduttore ha chiarito: "Sull'impronta 33 l'avvocato Taccia dice: inutile farla entrare nell'incidente probatorio, è una foto, non è il momento, così come invece richiesto a forza dall'avvocato Tizzoni (legale della famiglia Poggi, ndr)".