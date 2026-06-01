Autostrade, traffico per i cantieri? Ecco come ottenere il rimborso

Una buona e attesa notizia per gli automobilisti. Da oggi, lunedì 1 giugno, è entrato ufficialmente in vigore il rimborso dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri. Il rimborso sarà legato alla lunghezza del viaggio e all'entità dei ritardi dovuti ai disservizi. E potrà essere richiesto agli stessi gestori della rete. Come ha segnalato il Codacons, in queste ore i gestori hanno pubblicato sui propri siti pagine e forum per presentare le domande, mentre – segnala l’associazione dei consumatori – non risulterebbe ancora attivata la app unica per tutti i gestori della rete.

Per quanto riguarda la prima fase, i rimborsi potranno essere richiesti in caso di ritardi da cantieri e su disservizi su percorsi che insistono interamente su tratte gestite dal medesimo concessionario. Entro il 1 dicembre 2026, invece, scatteranno i rimborsi per cantieri su tratte gestite da più concessionari. Come spiega il Secolo d'Italia, per i disservizi da cantiere il diritto al rimborso è indipendente dal ritardo per i percorsi con lunghezza inferiore ai 30 km; per quelli con lunghezza tra i 30 e i 50 km il rimborso si attiva se il ritardo supera i 10 minuti; per i percorsi superiori ai 50 km il ritardo dovrà essere di almeno 15 minuti. Per il blocco del traffico, invece, il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti; del 75% per blocchi di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti; del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.